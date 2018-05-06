Рафаїлов: Каналу Футбол треба змінити назву на Антифутбол
|Сергій Рафаїлов у студії каналу Футбол
Гендиректор луганської Зорі Сергій Рафаїлов незадоволений тим, як висвітлює події телеканал Футбол.
Про це повідомляє спортарена.
"Вони себе позиціонують як загальнонаціональний канал. Я не дивлюся телеканал Футбол уже років сім, принципово. Мені потім кажуть, що там було те-то, я навіть не переглядаю. Деякі експерти там, вони трохи перегинають палицю в своїй любові до Шахтаря і ненависті до всіх інших команд", - вважає фахівець.
"Їм треба назву поміняти на Антифутбол, тому що крім Шахтаря в Україні ще багато команд. Але коли будь-яка передача триває півтори години і при цьому 1 годину і 20 хвилин кажуть, який хороший Шахтар, 5 хвилин - яке погане Динамо і 5 хвилин - на інші 10 клубів, напевно, треба змінити політику цього каналу", - сказав Рафаїлов.
Нагадаємо, що тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.
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