Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 13:13
Україна - Марокко: змінено дату проведення матчу
Збірна України зіграє товариський поєдинок проти збірної Марокко не 30 травня, а 31-го.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Марокко.
Про причини перенесення гри не повідомляють. Матч відбудеться в Женеві о 21:00 за Києвом.
Нагадаємо, що збірна України може перенести початок збору через прощальний матч Горяїнова.
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