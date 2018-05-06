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100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 15:11
Алавес розтрощив Малагу, Барселона приймає Реал в 36 турі чемпіонату Іспанії
6 травня в чемпіонаті Іспанії відбудеться суперматч - Барселона зіграє з Реалом.
Але перед цим Малага й Алавес відкрили ігровий день результативним матчем на користь гостей.
Нагадаємо, що названо вражаючі цифри телетрансляції матчу Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
36 тур
6 травня
Малага – Алавес 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 3 Ману Гарсія, 0:2 – 68 Демірович, 0:3 – 70 Ібаі Гомес.
FINAL| #MálagaCF, 0 - #Alavés, 3 (Manu, 3'; Demrovic, 68'; Ibai, 70'). #MálagaAlavés⚽ #MCFLive pic.twitter.com/U76iwj77bT— Málaga CF (@MalagaCF) 6 мая 2018 г.
Атлетико – Еспаньол 17:15
Лас-Пальмас – Хетафе 19:30
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