Торіно зіграв унічию із Наполі та зробив Ювентус чемпіоном. Інші матчі 36 туру чемпіонату Італії
6 травня Ювентус достроково оформив сьомий поспіль чемпіонський титул: завдяки тому, що Наполі зіграв унічию 2:2 із Торіно туринці стали недосяжні для неаполітанців.
Команди за два тури до завершення першості Серії А розділяє 6 очок, проте за особистими зустрічами перевага у Юве.
Також Інтер на виїзді забив чотири сухих м'ячі Удінезе.
Нагадаємо, що напередодні Верона програла Мілану і залишила еліту.
Чемпіонат Італії
36 тур
6 травня
Наполі - Торіно - 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Мертенс, 1:1 - 55 Базеллі, 2:1 - 71 Гамшик, 2:2 - 83 де Сільвестрі.
Удінезе – Інтер 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 – 12 Раноккія, 0:2 – 43 Рафінья, 0:3 – 45 Ікарді, 0:4 – 71 Валеро.
90' - Finisce senza recupero la sfida di Udine: a segno @23_Frog, @Rafinha, @MauroIcardi e @borjavalero20 #UdineseInter 0-4 pic.twitter.com/wpCArcHEMC— Inter (@Inter) 6 мая 2018 г.
Лаціо – Аталанта - 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Барроу, 1:1 - 24 Кайседо.
К'єво – Кротоне - 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Бірса, 2:0 - 82 Стемпінський, 2:1 - 90 Туммінелло.
Дженоа – Фіорентина - 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Бенассі, 1:1 - 64 Россі, 2:1 - 68 Лападула, 2:2 - 77 Ессерік, 2:3 - 80 Дабо.
СПАЛ – Беневенто - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Палоскі, 2:0 - 82, пенальті Антенуччі.
Сассуоло – Сампдорія 19:00
Кальярі – Рома 21:45
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