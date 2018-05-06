Торіно зіграв унічию із Наполі та зробив Ювентус чемпіоном. Інші матчі 36 туру чемпіонату Італії

6 травня Ювентус достроково оформив сьомий поспіль чемпіонський титул: завдяки тому, що Наполі зіграв унічию 2:2 із Торіно туринці стали недосяжні для неаполітанців.

Команди за два тури до завершення першості Серії А розділяє 6 очок, проте за особистими зустрічами перевага у Юве.

Також Інтер на виїзді забив чотири сухих м'ячі Удінезе.

Нагадаємо, що напередодні Верона програла Мілану і залишила еліту.

Чемпіонат Італії

36 тур

6 травня

Наполі - Торіно - 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Мертенс, 1:1 - 55 Базеллі, 2:1 - 71 Гамшик, 2:2 - 83 де Сільвестрі.

Удінезе – Інтер 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Раноккія, 0:2 – 43 Рафінья, 0:3 – 45 Ікарді, 0:4 – 71 Валеро.

Лаціо – Аталанта - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Барроу, 1:1 - 24 Кайседо.

К'єво – Кротоне - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Бірса, 2:0 - 82 Стемпінський, 2:1 - 90 Туммінелло.

Дженоа – Фіорентина - 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Бенассі, 1:1 - 64 Россі, 2:1 - 68 Лападула, 2:2 - 77 Ессерік, 2:3 - 80 Дабо.

СПАЛ – Беневенто - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Палоскі, 2:0 - 82, пенальті Антенуччі.

Сассуоло – Сампдорія 19:00

Кальярі – Рома 21:45

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ