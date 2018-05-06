Сталь перемогла Олімпік, Олександрія приймає Зірку в 30 турі УПЛ
6 травня в чемпіонаті України заплановано два поєдинки.
У першому протистоянні кам'янська Сталь перемогла на виїзді донецький Олімпік, який на 59 хвилині залишився в меншості.
В іншій грі зустрінуться Олександрія та Зірка.
Нагадаємо, що напередодні Шахтар обіграв Зорю і збільшив відрив від Динамо.
Чемпіонат України
30 тур
6 травня
Олімпік - Сталь 0:2 (0:0, 0:2)
Гол: 0:1 - 79 Кузик, 0:2 - 90 Копитов
Олімпік – Махарадзе, Сондей (Леонідас, 81), Кулініч, Немчанінов, Доронін, Кисіль (Хомутов, 46), Вакуленко, Вукович, Очігава, Біленький (Цимбалюк, 64), Балашов.
Сталь – Пеньков, Джонатан, Грачов, Еберт, Клімчук, Малакян (Тіаго Ромуло, 62), Якимів, Задерака (Копитов, 70), Месхі, Мисик (Книш, 82), Кузик.
Попередження: Вакуленко (12), Кулініч (29), Малакян (43), Сондей (48), Доронін (58), Якимів (85).
Вилучення: Доронін (59).
Олександрія - Зірка 19:30
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