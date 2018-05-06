Ковалець: Гвардіола забирає всі гаджети у футболістів на базі

Сергій Ковалець / footboom

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола радикально ставиться до дисципліни на базі.

Про це повідомив екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець.

"Хосеп Гвардіола зараз забирає у своїх гравців усі гаджети, коли ті приїжджають на базу. Кожен по-своєму добивається результату", - сказав фахівець.

"Для мене важлива форма одягу на тренування: футболка й шорти однакового кольору. Якщо щось було не так, то платили штраф – від п’яти до десяти доларів. Також кожен із гравців команди був відповідальний за свій м’яч, який мав бути чистим у належному стані", - розповів Ковалець у програмі Моя гра.

Нагадаємо, що Гвардіола розповів, яке рішеня в його тренерській кар'єрі було найважчим.