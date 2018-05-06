Стало відомо, які клуби виступатимуть у Прем'єр-лізі Англії у наступному сезоні

Згідно із результатами сезону у другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії - Чемпіоншіпі - визначилися команди, які вже підвищилися у класі та вийшли в АПЛ.

Так, таке право завоювали Вулвергемптон та Кардіфф.

У той же час вже сто відсотків залишить АПЛ - Сток Сіті.

Крім того, місця з третього по шосте зайняли Фулгем, Астон Вілла, Мідлсбро і Дербі Каунті відповідно - саме ці команди претендуватимуть на місце у Прем'єр-лізі.

У півфіналі Фулгем битиметься в двоматчевому протистоянні з Дербі Каунті, а Астон Вілла - з Мідлсбро.

Переможці півфіналів зіграють одноматчевої фінал на Уемблі.

Нагадаємо, чемпіоном АПЛ у нинішньому сезоні став Манчестер Сіті.