Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 17:17
Стало відомо, які клуби виступатимуть у Прем'єр-лізі Англії у наступному сезоні
Згідно із результатами сезону у другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії - Чемпіоншіпі - визначилися команди, які вже підвищилися у класі та вийшли в АПЛ.
Так, таке право завоювали Вулвергемптон та Кардіфф.
У той же час вже сто відсотків залишить АПЛ - Сток Сіті.
Крім того, місця з третього по шосте зайняли Фулгем, Астон Вілла, Мідлсбро і Дербі Каунті відповідно - саме ці команди претендуватимуть на місце у Прем'єр-лізі.
У півфіналі Фулгем битиметься в двоматчевому протистоянні з Дербі Каунті, а Астон Вілла - з Мідлсбро.
Переможці півфіналів зіграють одноматчевої фінал на Уемблі.
Нагадаємо, чемпіоном АПЛ у нинішньому сезоні став Манчестер Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій