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06.05.2018  17:48

СК Дніпро-1 програв Реал-Фармі, Львів та Поділля розійшлися миром. Матчі Другої ліги

 

6 травня відбуваються матчі першості Другої ліги.

Так, у групі А проходить 25-й тур: ФК Львів розписав мирову 0:0 із Поділлям.

У групі В у рамках 29-го туру достроковий переможець чемпіонату СК Дніпро-1 поступився на виїзді одеській Реал-Фармі 0:1.

Нагадаємо, напередодні Нива-Вінниця здолала Полісся.

Чемпіонат України-2017/18

Друга ліга

Група А

25-й тур

6 травня

ФК Львів - Поділля - 0:0

Буковина - Прикарпаття - 17:00

Арсенал-Київщина - Скала - 17:00

Група В

29-й тур

Реал-Фарма - СК Дніпро-1 - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Дмітрієв

Енергія - Металург - 17:00

Таврія - Металіст 1925 - 17:00

Мир - Дніпро - 18:00. 





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