Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 17:48
СК Дніпро-1 програв Реал-Фармі, Львів та Поділля розійшлися миром. Матчі Другої ліги
6 травня відбуваються матчі першості Другої ліги.
Так, у групі А проходить 25-й тур: ФК Львів розписав мирову 0:0 із Поділлям.
У групі В у рамках 29-го туру достроковий переможець чемпіонату СК Дніпро-1 поступився на виїзді одеській Реал-Фармі 0:1.
Нагадаємо, напередодні Нива-Вінниця здолала Полісся.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
Група А
25-й тур
6 травня
ФК Львів - Поділля - 0:0
Буковина - Прикарпаття - 17:00
Арсенал-Київщина - Скала - 17:00
Група В
29-й тур
Реал-Фарма - СК Дніпро-1 - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 85 Дмітрієв
Енергія - Металург - 17:00
Таврія - Металіст 1925 - 17:00
Мир - Дніпро - 18:00.
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