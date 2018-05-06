Тренер Олімпіка про поразку від Сталі: Мені соромно та прикро - у хлопців відчувається боягузтво

Роман Санжар

Футболістам Олімпіка бракує сміливості та духу переможця.

Таку заяву зробив головний тренер команди Роман Санжар, коментуючи поразку від Сталі (0:2) у рамках 30-го туру УПЛ.

"Мені соромно і прикро за клуб, який заробляв собі ім'я. У першому таймі ми мали ігрову перевагу, але не реалізували його попереду. Йде невпевненість, ми стаємо як той пилосос - затягуємо собі голи", - сказав Санжар в ефірі телеканалу Футбол.

Формується нова команда. Я незадоволений групою атаки, особливо Біленьким. Він став чемпіоном зборів, але зараз нічого не показує. Залишилося дві гри. Подивимося, які ігри будуть у наших конкурентів. Говорив президенту клубу, що команді не вистачає духу, присутній боягузтво. Повинен бути дух спортсмена, дух переможця. На жаль, я бачу у багатьох хлопців слабкість і невпевненість, що заважає реалізувати потенціал. Але треба терпіти. Поки ж я не можу знайти ключ, щоб завести хлопців. Соромно дивитися на нашу гру", - цитує тренера Олімпіка Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Олімпік може зникнути після завершення сезону-2017/18.