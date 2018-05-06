Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
157 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
06.05.2018  19:10

Тренер Олімпіка про поразку від Сталі: Мені соромно та прикро - у хлопців відчувається боягузтво

 Роман Санжар

Футболістам Олімпіка бракує сміливості та духу переможця.

Таку заяву зробив головний тренер команди Роман Санжар, коментуючи поразку від Сталі (0:2) у рамках 30-го туру УПЛ.

"Мені соромно і прикро за клуб, який заробляв собі ім'я. У першому таймі ми мали ігрову перевагу, але не реалізували його попереду. Йде невпевненість, ми стаємо як той пилосос - затягуємо собі голи", - сказав Санжар в ефірі телеканалу Футбол.

Формується нова команда. Я незадоволений групою атаки, особливо Біленьким. Він став чемпіоном зборів, але зараз нічого не показує. Залишилося дві гри. Подивимося, які ігри будуть у наших конкурентів. Говорив президенту клубу, що команді не вистачає духу, присутній боягузтво. Повинен бути дух спортсмена, дух переможця. На жаль, я бачу у багатьох хлопців слабкість і невпевненість, що заважає реалізувати потенціал. Але треба терпіти. Поки ж я не можу знайти ключ, щоб завести хлопців. Соромно дивитися на нашу гру", - цитує тренера Олімпіка Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Олімпік може зникнути після завершення сезону-2017/18.





Читай також
Троє гравців Олімпіка пропустять матч проти Сталі
Санжар: Перемога над Карпатами далася зовсім нелегко
Санжар: Ми не зуслужили вийти до першої шістки з такою грою
Молодий нападник Олімпіка не поїде в Європу, а залишиться у команді Санжара
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
22:59
Футбол. Телеканал Футбол подасть скаргу на Зорю за скандальні висловлювання Вернидуба
22:43
Футбол. Роналду зрівняв рахунок у грі Барселона - Реал, Атлетико зазнав історичної поразки. Матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії
22:28
Футбол. Останній матч Венгера на Емірейтс: відео емоційного прощання із легендарним французом
21:44
Футбол. Полтава візьме участь у плей-офф за вихід в УПЛ, Десна розгромила Миколаїв. Інші матчі 32-го туру Першої ліги
21:30
Футбол. Сталь перемогла Олімпік, Олександрія здолала Зірку. Матчі 30-го туру Прем'єр-ліги
21:10
Теніс. Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді. ВІДЕО
20:53
Футбол. Челсі обіграв Ліверпуль, Арсенал розгромив Бернлі. Матчі 37-го туру чемпіонату Англії
20:33
Футбол. Фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!