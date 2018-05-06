Тренер Олімпіка про поразку від Сталі: Мені соромно та прикро - у хлопців відчувається боягузтво
|Роман Санжар
Футболістам Олімпіка бракує сміливості та духу переможця.
Таку заяву зробив головний тренер команди Роман Санжар, коментуючи поразку від Сталі (0:2) у рамках 30-го туру УПЛ.
"Мені соромно і прикро за клуб, який заробляв собі ім'я. У першому таймі ми мали ігрову перевагу, але не реалізували його попереду. Йде невпевненість, ми стаємо як той пилосос - затягуємо собі голи", - сказав Санжар в ефірі телеканалу Футбол.
Формується нова команда. Я незадоволений групою атаки, особливо Біленьким. Він став чемпіоном зборів, але зараз нічого не показує. Залишилося дві гри. Подивимося, які ігри будуть у наших конкурентів. Говорив президенту клубу, що команді не вистачає духу, присутній боягузтво. Повинен бути дух спортсмена, дух переможця. На жаль, я бачу у багатьох хлопців слабкість і невпевненість, що заважає реалізувати потенціал. Але треба терпіти. Поки ж я не можу знайти ключ, щоб завести хлопців. Соромно дивитися на нашу гру", - цитує тренера Олімпіка Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Олімпік може зникнути після завершення сезону-2017/18.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій