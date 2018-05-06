Тренер московського Спартака очолить Ювентус - ЗМІ

Массімо Каррера

Ювентус у новому сезоні очолюватиме екс-гравець клубу та нинішній керманич московського Спартака Массімо Каррера.

Про те, що саме Каррера замінить Массіміліано Аллегрі, стверджує Corriere di Bergamo.

За данними джерела, Карреру хоче запросити у Ювентус його генеральний директор Джузеппе Маротта, який високо оцінює роботу цього спеціаліста, коли той працював у тренерському штабі попереднього наставника старої синьйори Антоніо Конте.

Крім Каррери, який привів Спартак до першого за багато років титулу у Росії, на посаду головного тренера Юве претендує й Мауріціо Саррі, який наразі очолює Наполі.

Нагадаємо, що Ювентус майже із 100-відсотковою ймовірністю є чемпіоном Італії-2017/18.