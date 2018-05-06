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06.05.2018  20:53

Челсі обіграв Ліверпуль, Арсенал розгромив Бернлі. Матчі 37-го туру чемпіонату Англії

 

6 травня відбуваються матчі 37-го туру першості АПЛ.

Так, Манчестер Сіті без українця Олександра Зінченка у складі відіграв нульову нічию із Гаддерсфілдом. 

У центральному матчі туру Челсі обіграв Ліверпуль 1:0.

Арсенал розгромив Бернлі в останньому домашньому матчі за тренерства Арсена Венгера - 5:0. 

Нагадаємо, Манчестер Сіті достроково став чемпіоном АПЛ.

Чемпіонат Англії-2017/18

37-й тур

6 травня

Манчестер Сіті - Гаддерсфілд - 0:0

Челсі - Ліверпуль - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 32 Жиру. 

Арсенал - Бернлі - 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Обамеянг, 2:0 - 45 Ляказетт, 3:0 - 54 Колашинац, 4:0 - 64 Івобі, 5:0 - 75 Обамеянг.

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