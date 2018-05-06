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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 20:53
Челсі обіграв Ліверпуль, Арсенал розгромив Бернлі. Матчі 37-го туру чемпіонату Англії
6 травня відбуваються матчі 37-го туру першості АПЛ.
Так, Манчестер Сіті без українця Олександра Зінченка у складі відіграв нульову нічию із Гаддерсфілдом.
У центральному матчі туру Челсі обіграв Ліверпуль 1:0.
Арсенал розгромив Бернлі в останньому домашньому матчі за тренерства Арсена Венгера - 5:0.
Нагадаємо, Манчестер Сіті достроково став чемпіоном АПЛ.
Чемпіонат Англії-2017/18
37-й тур
6 травня
Манчестер Сіті - Гаддерсфілд - 0:0
Челсі - Ліверпуль - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 32 Жиру.
Арсенал - Бернлі - 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Обамеянг, 2:0 - 45 Ляказетт, 3:0 - 54 Колашинац, 4:0 - 64 Івобі, 5:0 - 75 Обамеянг.
Total Wengerball.#MerciArsène pic.twitter.com/WbzndydDU8— Arsenal FC (@Arsenal) 6 травня 2018 р.
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