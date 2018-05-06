Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 20:33
Фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу
Манчестер Сіті після матчу 37-го туру проти Гаддерсфілда (0:0) отримав чемпіонський кубок за перемогу в АПЛ.
Разом з футболістами основного складу команди трофей потримав у руках і представник України в клубі Олександр Зінченко, який не потрапив у заявку на гру.
Після церемонії нагородження Зінченко сфотографувався із кубком разом із своїми батьками.
Зінченко виставив фото на своїй сторінці в Instagram і менш ніж за годину воно набрало понад 25 тисяч лайків.
Нагадаємо, Зінченко отримав право стати чемпіоном Англії завдяки тому, що провів у сезоні більше 5 матчів.
Раніше Зінченко став володарем Кубку англійської ліги у складі Ман Сіті.
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