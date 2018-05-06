Фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу

Манчестер Сіті після матчу 37-го туру проти Гаддерсфілда (0:0) отримав чемпіонський кубок за перемогу в АПЛ.

Разом з футболістами основного складу команди трофей потримав у руках і представник України в клубі Олександр Зінченко, який не потрапив у заявку на гру.

Після церемонії нагородження Зінченко сфотографувався із кубком разом із своїми батьками.

Зінченко виставив фото на своїй сторінці в Instagram і менш ніж за годину воно набрало понад 25 тисяч лайків.

Нагадаємо, Зінченко отримав право стати чемпіоном Англії завдяки тому, що провів у сезоні більше 5 матчів.

Раніше Зінченко став володарем Кубку англійської ліги у складі Ман Сіті.