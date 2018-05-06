Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 21:44
Полтава візьме участь у плей-офф за вихід в УПЛ, Десна розгромила Миколаїв. Інші матчі 32-го туру Першої ліги
6 травня відбулися матчі 32-го туру чемпіонату України у Першій лізі.
Полтава закріпилася на першому місці турнірної таблиці завдяки перемозі над Волинню 1:0.
Також полтавці забезпечили собі участь щонайменше у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу.
Додамо, що київський Арсенал проведе свій матч туру у понеділок - кияни гратимуть проти Нафтовика-Укрнафти.
Чернігівська Десна розбила Миколаїв 3:0.
Нагадаємо, Геліос не зіграє із Рухом через брак футболістів.
Також напередодні стало відомо, що Жемчужина знялася з першості.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
32-й тур
6 травня
Полтава - Волинь - 1:0
Десна - Миколаїв - 3:0
Гірник-Спорт - Інгулець - 2:0
Балкани - Оболонь-Бровар - 0:0
Авангард - Кремень - 1:0
Колос - Черкаський Дніпро - 1:0
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