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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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06.05.2018  21:44

Полтава візьме участь у плей-офф за вихід в УПЛ, Десна розгромила Миколаїв. Інші матчі 32-го туру Першої ліги

 

6 травня відбулися матчі 32-го туру чемпіонату України у Першій лізі. 

Полтава закріпилася на першому місці турнірної таблиці завдяки перемозі над Волинню 1:0.

Також полтавці забезпечили собі участь щонайменше у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу. 

Додамо, що київський Арсенал проведе свій матч туру у понеділок - кияни гратимуть проти Нафтовика-Укрнафти. 

Чернігівська Десна розбила Миколаїв 3:0. 

Нагадаємо, Геліос не зіграє із Рухом через брак футболістів.

Також напередодні стало відомо, що Жемчужина знялася з першості.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

32-й тур

6 травня

Полтава - Волинь - 1:0 

Десна - Миколаїв - 3:0

Гірник-Спорт - Інгулець - 2:0

Балкани - Оболонь-Бровар - 0:0

Авангард - Кремень - 1:0

Колос - Черкаський Дніпро - 1:0

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