Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 23:18
Венгер підтримав Фергюсона, який перебуває у лікарні
|Арсен Венгер (ліворуч) та Алекс Фергюсон
Головний тренер Арсенала, який залишить клуб наприкінці сезону, підтримав хворого Алекса Фергюсона.
Французький спеціаліст висловив слова підтримки колезі, який перебуває у лікарні через крововилив у мозок.
"У житті може статися все що завгодно. Проте я бажаю йому всього найкращого і звісно швидкого одужання. Він сильна та оптимістична людина", - сказав Венгер.
76-річний шотландець потрапив у лікарню 4 травня.
Нагадаємо, Фергюсон протягом майже 30 років тренував МЮ, але з 2013-го перебуває на пенсії.
Раніше повідомлялося, що Венгер провів свій останній матч з Арсеналом на домашньому стадіоні команди.
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