Венгер підтримав Фергюсона, який перебуває у лікарні

Арсен Венгер (ліворуч) та Алекс Фергюсон

Головний тренер Арсенала, який залишить клуб наприкінці сезону, підтримав хворого Алекса Фергюсона.

Французький спеціаліст висловив слова підтримки колезі, який перебуває у лікарні через крововилив у мозок.

"У житті може статися все що завгодно. Проте я бажаю йому всього найкращого і звісно швидкого одужання. Він сильна та оптимістична людина", - сказав Венгер.

76-річний шотландець потрапив у лікарню 4 травня.

Нагадаємо, Фергюсон протягом майже 30 років тренував МЮ, але з 2013-го перебуває на пенсії.

Раніше повідомлялося, що Венгер провів свій останній матч з Арсеналом на домашньому стадіоні команди.