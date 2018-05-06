Судді помилилися на користь Барселоні у матчі з Реалом

Ліонель Мессі забив після порушення правил

Другий гол Барселони у ворота Реала у матчі 36-го туру Ла Ліги було забито після порушення правил, яке не зафіксував арбітр.

На 52-й хвилині Алехандро Хосе Ернандес-Ернандес не зафіксував очевидний фол Луїса Суареса, який збив суперника і продовжив атаку каталонців. Цей наступ Барси завершився голом Ліонеля Мессі, після чого каталонці вийшли вперед 2:1.

Додамо, що через 20 хвилин Гарет Бейл зрівняв рахунок.

Варто зазначити, що наприкінці першого тайму Ернандес вилучив з поля гравця Барселони Роберту за відмашку у бік Марселу.

Також після голу Бейла він не призначив очевидний пенальті у ворота Барселони за фол Жорді Альби на Марселу.

Нагадаємо, букмекери перед матчем вважали очевидним фаворитом Барселону.