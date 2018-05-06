Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 23:33
Судді помилилися на користь Барселоні у матчі з Реалом
|Ліонель Мессі забив після порушення правил
Другий гол Барселони у ворота Реала у матчі 36-го туру Ла Ліги було забито після порушення правил, яке не зафіксував арбітр.
На 52-й хвилині Алехандро Хосе Ернандес-Ернандес не зафіксував очевидний фол Луїса Суареса, який збив суперника і продовжив атаку каталонців. Цей наступ Барси завершився голом Ліонеля Мессі, після чого каталонці вийшли вперед 2:1.
Додамо, що через 20 хвилин Гарет Бейл зрівняв рахунок.
Варто зазначити, що наприкінці першого тайму Ернандес вилучив з поля гравця Барселони Роберту за відмашку у бік Марселу.
Також після голу Бейла він не призначив очевидний пенальті у ворота Барселони за фол Жорді Альби на Марселу.
Нагадаємо, букмекери перед матчем вважали очевидним фаворитом Барселону.
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
06.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій