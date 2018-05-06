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06.05.2018  23:33

Судді помилилися на користь Барселоні у матчі з Реалом

 Ліонель Мессі забив після порушення правил

Другий гол Барселони у ворота Реала у матчі 36-го туру Ла Ліги було забито після порушення правил, яке не зафіксував арбітр. 

На 52-й хвилині Алехандро Хосе Ернандес-Ернандес не зафіксував очевидний фол Луїса Суареса, який збив суперника і продовжив атаку каталонців. Цей наступ Барси завершився голом Ліонеля Мессі, після чого каталонці вийшли вперед 2:1. 

Додамо, що через 20 хвилин Гарет Бейл зрівняв рахунок. 

Варто зазначити, що наприкінці першого тайму Ернандес вилучив з поля гравця Барселони Роберту за відмашку у бік Марселу. 

Також після голу Бейла він не призначив очевидний пенальті у ворота Барселони за фол Жорді Альби на Марселу. 

Нагадаємо, букмекери перед матчем вважали очевидним фаворитом Барселону.





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