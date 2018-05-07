У Німеччині вже сидів би: Леоненко жорстко висловився щодо Вернидуба

Юрій Вернидуб

Якби Юрій Вернидуб дозволив собі вислови про Йозефа Геббельса у Німмечині, то його б ув'язнили.

Таку заяву зробив спеціаліст студії програми Великий футбол на телеканалі Футбол, екс-футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко.

"Вернидубу пощастило, що він не у Бундеслізі грає. За ці слова у Німеччині він би вже сидів. Порівняння з нацистами - це слабачок, це соплі. Напевно Тайсон, який забив на 89-й хвилині, забрав усе стимулювання (Леоненко натякає на те, що Зоря отримала фінансову винагороду від Динамо, якби відібрала очки у гірників у матчі 30-го туру УПЛ - ред.)", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, після гри Шахтар - Зоря (2:1) Вернидуб порівняв канал Футбол із міністерством пропаганди часів Третього рейху.

Раніше один із працівників каналу Олександр Сопко відреагував на заяви Вернидуба.

Нагадаємо, також про канал Футбол жорстко висловився і гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.