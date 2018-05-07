Монако перервав серію невдач, Марсель здолав Ніццу. Інші матчі 36-го туру чемпіонату Франції

6 травня відбулося 9 матчів.

Так, Монако обіграв на виїзді Кан 2:1, перервавши серію невдач без трьох матчів без перемог.

У свою чергу Марсель після доволі невдалого матчу у Лізі Європи проти австрійського Зальцбурга (1:2) здобув перемогу над Ніццою 2:1.

Нагадаємо, напередодні у рамках 36-го туру ПСЖ зіграв унічию із Ам'єном.

Чемпіонат Франції-2017/18

36-й тур

6 травня

Марсель - Ніцца - 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Балотеллі, 1:1 - 13 Жермен, 2:1 - 72 Пайєт.

Кан - Монако - 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Сілла, 1:1 - 40 Сантіні, 1:2 - 90 Сілла.

C'est fini au stade Michel D'Ornano !!! Victoire au mental des Rouge et Blanc qui n'ont rien lâché et ont tout donné pour remporter cette rencontre !!



⚽️ ⚽️ 20' & 90' @MsyllaX



1⃣-2⃣ #SMCASM pic.twitter.com/9WItC70tne — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 6 травня 2018 р.

Сент-Етьєн - Бордо - 1:3 (1:2)

Голи: 1: 0 - 28, пенальті Кабелла, 1: 1 - 30 Санкаре, 1: 2 - 36 Кунде, 1: 3 - 90 Малком.

Ліон - Труа - 3:0 (2:0)

Голи: 1: 0 - 28 Траоре, 2:0 - 35 Траоре, 3:0 - 88 Корне.

Тулуза - Лілль - 2:3 (2:1)

Голи:0: 1 - 5 Пепе, 1:1 - 9 Жан, 2:1 - 44 Жюльєн, 2:2 - 80 Біссума, 2:3 - 82 Пепе.

Ренн - Страсбур - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14, пенальті Буріго, 2:0 - 59 Юну, 2:1 - 66 Ліенар.

Нант - Монпельє - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 Доллі, 0:2 - 63 Мбенза.

Метц - Анже - 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Молле, 1:1 - 90 Павлович, 1:2 - 90 Те.

Діжон - Генгам - 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Квон Чхан Хун, 1 1 - 57 Ебоа-Ебоа, 2:1 - 65 Ямбере, 3: 1 - 90 Сліті.

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