Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 08:34
Нюрнберг повернувся в Бундеслігу через чотири роки
Нюрнберг гарантував собі місце в Бундеслізі на наступний сезон обігравши в гостях Зандхаузен - 2:0.
За тур до кінця турніру Нюрнберг, який лідирує в другій Бундеслізі на 7 очок випереджає Хольштайн Кіль, який йде третім.
Хольштайн Кіль гарантував собі путівку в стикові матчі з 16-ю командою Бундесліги.
Як відомо, востаннє Нюрнберг виступав в Бундеслізі в сезоні-2013/14, пише tribuna.com.
Раніше була інформація про те, як Євген Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
06.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій