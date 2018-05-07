Нюрнберг повернувся в Бундеслігу через чотири роки

Нюрнберг гарантував собі місце в Бундеслізі на наступний сезон обігравши в гостях Зандхаузен - 2:0.

За тур до кінця турніру Нюрнберг, який лідирує в другій Бундеслізі на 7 очок випереджає Хольштайн Кіль, який йде третім.

Хольштайн Кіль гарантував собі путівку в стикові матчі з 16-ю командою Бундесліги.

Як відомо, востаннє Нюрнберг виступав в Бундеслізі в сезоні-2013/14, пише tribuna.com.

Раніше була інформація про те, як Євген Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував.