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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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07.05.2018  08:34

Нюрнберг повернувся в Бундеслігу через чотири роки

 

Нюрнберг гарантував собі місце в Бундеслізі на наступний сезон обігравши в гостях Зандхаузен - 2:0.

За тур до кінця турніру Нюрнберг, який лідирує в другій Бундеслізі на 7 очок випереджає Хольштайн Кіль, який йде третім.

Хольштайн Кіль гарантував собі путівку в стикові матчі з 16-ю командою Бундесліги.

Як відомо, востаннє Нюрнберг виступав в Бундеслізі в сезоні-2013/14, пише tribuna.com.

Раніше була інформація про те, як Євген Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував.





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