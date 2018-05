Зідан п'ять хвилин чекав у підтрибунному приміщенні, щоб попрощатися з Іньєстою

Барселона і Реал зіграли внічию в матчі в 36-му турі чемпіонату Іспанії.

Після зустрічі головний тренер "королівського клубу" Зінедін Зідан чекав на півзахисника каталонського клубу Андреса Іньєсту, щоб попрощатися.

Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes... ⏰



He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.



He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗