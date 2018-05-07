Зідан п'ять хвилин чекав у підтрибунному приміщенні, щоб попрощатися з Іньєстою

Барселона і Реал зіграли внічию в матчі в 36-му турі чемпіонату Іспанії.

Після зустрічі головний тренер "королівського клубу" Зінедін Зідан чекав на півзахисника каталонського клубу Андреса Іньєсту, щоб попрощатися.

Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes... ⏰



He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.



He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 6 травня 2018 р.

Француз стояв в підтрибунному приміщенні близько 5 хвилин, після чого Іньєста вийшов з роздягальні.

Раніше була інформація, що Іньєста зі сльозами на очах попрощався з клубом.