Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 08:46
Зідан п'ять хвилин чекав у підтрибунному приміщенні, щоб попрощатися з Іньєстою
Барселона і Реал зіграли внічию в матчі в 36-му турі чемпіонату Іспанії.
Після зустрічі головний тренер "королівського клубу" Зінедін Зідан чекав на півзахисника каталонського клубу Андреса Іньєсту, щоб попрощатися.
Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes... ⏰— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 6 травня 2018 р.
He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.
He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1
Француз стояв в підтрибунному приміщенні близько 5 хвилин, після чого Іньєста вийшов з роздягальні.
Раніше була інформація, що Іньєста зі сльозами на очах попрощався з клубом.
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