Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 10:26
Зідан в грі проти Барселони встановив унікальне досягнення
|Зінедін Зідан
Реал зіграв внічию з Барселоною в матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії.
Зінедін Зідан, який очолює королівський клуб, став першим в історії тренером, що не програв ні в одному з чотирьох своїх перших виїздів на Камп Ноу.
#OJOALDATO - Zidane es el PRIMER entrenador en TODA la historia del Real Madrid que supera sin derrotas sus primeras cuatro visitas al Camp Nou (1-2, 1-1, 1-3 y 2-2).— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 травня 2018 р.
Мадридці під керівництвом французького фахівця два гостьових матчі з синьо-гранатовими звели внічию (2:2, 1:1) і двічі перемогли (3:1, 2:1).
На Сантьяго Бернабеу Реал при Зідану здобув одну перемогу над Барселоною (2:0) і два рази програв (0:3, 2:3).
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