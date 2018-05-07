Зідан в грі проти Барселони встановив унікальне досягнення

Зінедін Зідан

Реал зіграв внічию з Барселоною в матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії.

Зінедін Зідан, який очолює королівський клуб, став першим в історії тренером, що не програв ні в одному з чотирьох своїх перших виїздів на Камп Ноу.

#OJOALDATO - Zidane es el PRIMER entrenador en TODA la historia del Real Madrid que supera sin derrotas sus primeras cuatro visitas al Camp Nou (1-2, 1-1, 1-3 y 2-2). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 травня 2018 р.

Мадридці під керівництвом французького фахівця два гостьових матчі з синьо-гранатовими звели внічию (2:2, 1:1) і двічі перемогли (3:1, 2:1).

На Сантьяго Бернабеу Реал при Зідану здобув одну перемогу над Барселоною (2:0) і два рази програв (0:3, 2:3).