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07.05.2018  10:26

Зідан в грі проти Барселони встановив унікальне досягнення

Зінедін Зідан

Реал зіграв внічию з Барселоною в матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії.

Зінедін Зідан, який очолює королівський клуб, став першим в історії тренером, що не програв ні в одному з чотирьох своїх перших виїздів на Камп Ноу.

Мадридці під керівництвом французького фахівця два гостьових матчі з синьо-гранатовими звели внічию (2:2, 1:1) і двічі перемогли (3:1, 2:1).

На Сантьяго Бернабеу Реал при Зідану здобув одну перемогу над Барселоною (2:0) і два рази програв (0:3, 2:3).





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