Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 10:59
Алієв поскаржився на суддівство в аматорах
|Олександр Алієв
На аматорському рівні суддівство ще гірше, ніж в Першій лізі.
Про це заявив тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв.
"Цирк у нас не тільки в Першій лізі. Що у нас зараз твориться на аматорському рівні? Жахливо просто, не вистачає нервів. Вчора була гра, я зайшов в суддівську, і так як я розмовляв з суддею...", - сказав він.
"Для мене дуже прикро, що на футболістів приходять дивитися діти, батьки, а так, як судді вбивають, і молодь судить, якщо вони починають по молодості це робити, чого ж чекати далі?" - сказав Алієв в ефірі програми Профутбол.
Як відомо, раніше Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії.
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