Алієв поскаржився на суддівство в аматорах

Олександр Алієв

На аматорському рівні суддівство ще гірше, ніж в Першій лізі.

Про це заявив тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв.

"Цирк у нас не тільки в Першій лізі. Що у нас зараз твориться на аматорському рівні? Жахливо просто, не вистачає нервів. Вчора була гра, я зайшов в суддівську, і так як я розмовляв з суддею...", - сказав він.

"Для мене дуже прикро, що на футболістів приходять дивитися діти, батьки, а так, як судді вбивають, і молодь судить, якщо вони починають по молодості це робити, чого ж чекати далі?" - сказав Алієв в ефірі програми Профутбол.

Як відомо, раніше Алієв розповів, чому у нього будуть проблеми при отриманні тренерської ліцензії.