Гравця Шахтаря визнано найкращим в 30-му турі Прем'єр-ліги

Тайсон

Хавбек Шахтаря Тайсон став найкращим гравцем 30-го туру УПЛ.

Він провів повний матч проти Зорі і забив переможний гол на 89-й хвилині.

Всього в поточному сезоні 30-річний бразилець провів 34 матчі, забив 7 голів і зробив 7 гольових передач.

Як відомо, раніше Тайсон розповів, що у нього є пропозиції з закордонних клубів.