Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 11:52
Гравця Шахтаря визнано найкращим в 30-му турі Прем'єр-ліги
|Тайсон
Хавбек Шахтаря Тайсон став найкращим гравцем 30-го туру УПЛ.
Він провів повний матч проти Зорі і забив переможний гол на 89-й хвилині.
Всього в поточному сезоні 30-річний бразилець провів 34 матчі, забив 7 голів і зробив 7 гольових передач.
Як відомо, раніше Тайсон розповів, що у нього є пропозиції з закордонних клубів.
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