Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
700 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 12:25
Суркіс хоче повернути Віду з Бешикташа?
|Домагой Віда
Київське Динамо хоче викупити контракт воротаря Дениса Бойка у Бешикташа, а також хоче повернути хорватського захисника Домагоя Віду.
Як повідомляє Fotospor.com., Динамо вже відправило в Бешикташ відповідний трансферний запит щодо обох футболістів.
Називається також і можлива сума угоди - 5 мільйонів євро, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що уболівальники Бешикташа незадоволені грою екс-динамівця.
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