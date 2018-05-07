Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
915 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 12:57
Український воротар цікавий фіналісту Ліги чемпіонів?
|Андрій Лунін
Ліверпуль випереджає Лестер і Вотфорд в боротьбі за українського голкіпера Зорі Андрія Луніна.
Про це повідомляє Mirror.
Мерсисайдці пропонують 19-річному футболістові роль третього воротаря команди і хочуть зробити покупку відразу після відкриття трансферного вікна.
Також на талановитого українця претендують Лестер і Вотфорд, проте тепер саме Лірвепуль зайняв лідируючі позиції в боротьбі за нього, пише sportarena.com.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Луніним цікавився Ювентус, а також повідомлялося, що він скоріше за все перейде в Інтер.
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