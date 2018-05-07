Український воротар цікавий фіналісту Ліги чемпіонів?

Андрій Лунін

Ліверпуль випереджає Лестер і Вотфорд в боротьбі за українського голкіпера Зорі Андрія Луніна.

Про це повідомляє Mirror.

Мерсисайдці пропонують 19-річному футболістові роль третього воротаря команди і хочуть зробити покупку відразу після відкриття трансферного вікна.

Також на талановитого українця претендують Лестер і Вотфорд, проте тепер саме Лірвепуль зайняв лідируючі позиції в боротьбі за нього, пише sportarena.com.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Луніним цікавився Ювентус, а також повідомлялося, що він скоріше за все перейде в Інтер.