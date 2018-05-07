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07.05.2018  13:51

Рафаїлов, коментуючи конфлікт з каналами Футбол 1/2, розповів анекдот про Пенисова і Пивоненка

Сергій Рафаїлов

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов написав на своїй сторінці в Facebook анекдот, з яким у нього асоціюється конфлікт луганського клубу і телеканалів Футбол 1/2.

"Мені ця метушня нагадує один український анекдот.

Сидять в шинку два мужикт - Пенисов і Пивоненко. Один іншому говорить: "Чув, наш сусід хоче зламати улюблену іграшку нашого пана? А давай його поб'ємо?".

Інший каже: "А якщо він нас?". Перший відповідає: "Тоді давай завтра біля церкви скажемо, що у нього дочка повія". Інший у відповідь: "Так у нього ж сини". Перший: "Нічого, нехай потім виправдовується", - написав Рафаїлом.

Нагадаємо, раніше тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.

Також Рафаїлов заявляв, що каналу Футбол треба змінити назву на Антифутбол.





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