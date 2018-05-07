Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
312 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 14:04
Нападник Шахтаря спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ
|Факундо Феррейра
Нападник Шахтаря Факундо Феррейра не підписував контракт з Бешикташем.
Про це заявив сам футболіст.
"Ні це не правда. Я не розмовляв з Бешикташем і не знаю, звідки взялися ці документи в інтернеті", - сказав він.
"Люди говорили мені про це, але я не контактував ні з ким", - заявив Факундо в коментарі Профутболу.
Раніше повідомлялося, що Феррейра може продовжити кар'єру в Наполі.
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