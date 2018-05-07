Нападник Шахтаря спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ

Факундо Феррейра

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра не підписував контракт з Бешикташем.

Про це заявив сам футболіст.

"Ні це не правда. Я не розмовляв з Бешикташем і не знаю, звідки взялися ці документи в інтернеті", - сказав він.

"Люди говорили мені про це, але я не контактував ні з ким", - заявив Факундо в коментарі Профутболу.

Раніше повідомлялося, що Феррейра може продовжити кар'єру в Наполі.