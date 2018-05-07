Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
725 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 14:41
Екс-нападник збірної України відсудив у російського клубу сорок мільйонів
|Марко Девич
Нападник Марко Девич відсудив у Ростова біля 40 млн рублів.
Форвард приєднався до Ростова в січні 2017 року, підписавши контракт на 1,5 року, але покинув клуб вже влітку.
Відразу після відходу Девич звернувся до ФІФА з приводу розірваного контракту з Ростовом і домігся компенсації.
Девич провів за Ростов 6 матчів, пише Soccer.Ru.
Раніше повідомлялося, що Девич виграв Кубок Ліхтенштейна.
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