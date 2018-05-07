Екс-нападник збірної України відсудив у російського клубу сорок мільйонів

Марко Девич

Нападник Марко Девич відсудив у Ростова біля 40 млн рублів.

Форвард приєднався до Ростова в січні 2017 року, підписавши контракт на 1,5 року, але покинув клуб вже влітку.

Відразу після відходу Девич звернувся до ФІФА з приводу розірваного контракту з Ростовом і домігся компенсації.

Девич провів за Ростов 6 матчів, пише Soccer.Ru.

Раніше повідомлялося, що Девич виграв Кубок Ліхтенштейна.