Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 15:20
Стали відомі рефері, які працюватимуть на фіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи
|Мілорад Мажич
УЄФА призначив суддів на фінальні матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Фінальну гру Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом розсудить сербська бригада арбітрів на чолі з Мілорадом Мажичем. Його асистенти - Мілован Рістич і Далібор Джурджевич, додаткові помічники - Ненад Джокич і Даніло Груїч, четвертий суддя - Клеман Тюрпен (Франція).
Фінал Ліги Європи між Атлетико і Марселем довірений голландцеві Бьорну Куйперсу. Його помічниками будуть Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, додатковими асистентами - Пол ван Букел і Данні Маккелі. Четвертий суддя - поляк Шимон Марчиняк.
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