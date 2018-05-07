Стали відомі рефері, які працюватимуть на фіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Мілорад Мажич

УЄФА призначив суддів на фінальні матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Фінальну гру Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом розсудить сербська бригада арбітрів на чолі з Мілорадом Мажичем. Його асистенти - Мілован Рістич і Далібор Джурджевич, додаткові помічники - Ненад Джокич і Даніло Груїч, четвертий суддя - Клеман Тюрпен (Франція).

Фінал Ліги Європи між Атлетико і Марселем довірений голландцеві Бьорну Куйперсу. Його помічниками будуть Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, додатковими асистентами - Пол ван Букел і Данні Маккелі. Четвертий суддя - поляк Шимон Марчиняк.