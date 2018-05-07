Шахтар цікавиться вихованцем Бока Хуніорс

У сферу інтересів Шахтаря потрапив півзахисник Гонсало Ніколас Вірано.

Про це повідомляє calciomercato.com.

18-річний вихованець Бока Хуніорс зараз виступає за мальтійський Сенглеа, який йде 9-м в чемпіонаті країни. У 22 матчах він забив 6 голів і зробив 6 асистів.

Найбільш близька до підписання гравця Дженоа. Він був присутній на поєдинку генуезців з Фіорентиною. Також ним цікавиться К'єво, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше нападник Шахтаря спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.