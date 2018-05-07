Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 15:31
Шахтар цікавиться вихованцем Бока Хуніорс
У сферу інтересів Шахтаря потрапив півзахисник Гонсало Ніколас Вірано.
Про це повідомляє calciomercato.com.
18-річний вихованець Бока Хуніорс зараз виступає за мальтійський Сенглеа, який йде 9-м в чемпіонаті країни. У 22 матчах він забив 6 голів і зробив 6 асистів.
Найбільш близька до підписання гравця Дженоа. Він був присутній на поєдинку генуезців з Фіорентиною. Також ним цікавиться К'єво, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше нападник Шахтаря спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій