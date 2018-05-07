В кінці травня Шовковський випустить свою автобіографію

Олександр Шовковський

Екс-воротар Динамо Олександр Шовковський випустить автобіографію "Все в моїх руках" 31-го травня.

У книзі будуть такі розділи, як "Футбольний статус-кво: тепер ми в армії", "Ну, і пика у тебе, Ш ...", "Як обдурити метал в плечі", "Динамо Київ" vs "Шахтар", "Хто такі вболівальники", пише xsport.ua.

Як відомо, раніше Шовковський відвідав Камп Ноу і пригадав колишні звитяги Динамо.