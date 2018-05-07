Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 16:19
Вербич: Обіцяю, що один трофей Динамо точно візьме, а можливо і два
|Беньямін Вербич / dynamo.kiev.ua
Київське Динамо в цьому сезоні не залишиться без трофеїв.
У цьому запевняє півзахисник команди Беньямін Вербич.
"Я з великим трепетом чекав поєдинку проти Шахтаря (0:1). І відчув неабиякий тиск, який спав ближче до середини першого тайму. Найважливіше, що в цьому матчі ми здобули перемогу, яка дозволила втрутитися в боротьбу за перше місце", - сказав футболіст.
"Хто сподобався? Марлос! Красень! Ракицький сподобався. Класний у нього перший пас! Але обіцяю, що один трофей стовідсотково візьмемо! А може, навіть і два!" - вважає хавбек.
"Динамо платить зарплату в євро", - цитує Вербича dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.
Нагадаємо, що Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів.
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