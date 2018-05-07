Вербич: Обіцяю, що один трофей Динамо точно візьме, а можливо і два

Беньямін Вербич / dynamo.kiev.ua

Київське Динамо в цьому сезоні не залишиться без трофеїв.

У цьому запевняє півзахисник команди Беньямін Вербич.

"Я з великим трепетом чекав поєдинку проти Шахтаря (0:1). І відчув неабиякий тиск, який спав ближче до середини першого тайму. Найважливіше, що в цьому матчі ми здобули перемогу, яка дозволила втрутитися в боротьбу за перше місце", - сказав футболіст.

"Хто сподобався? Марлос! Красень! Ракицький сподобався. Класний у нього перший пас! Але обіцяю, що один трофей стовідсотково візьмемо! А може, навіть і два!" - вважає хавбек.

"Динамо платить зарплату в євро", - цитує Вербича dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, що Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів.