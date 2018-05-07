Козловський: Нехай допомога Гудимі залишиться для вас чаклунством

Григорій Козловський

Президент Руха Григорій Козловський не хоче розповідати всі подробиці вирішення конфлікту між Володимиром Гудимою та Карпатами.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Коли Копперфілд показує фокуси на сцені, то він не розповідає, як робить ці фокуси. Нехай для вас мій вчинок також залишиться чаклунством. Адвокат Гудими все дуже грамотно і професійно сказав", - підкреслив функціонер.

"На прес-конференції я хотів, щоб Гудима сказав, що все добре. Не хотів зробити добро, а потім ще мати вигляд якогось бандита, негідника. А так - ми сіли, люб'язно поговорили, потиснули руки і розійшлися. Трохи інша картина", - пояснив Козловський.

Як повідомлялося раніше, президент Руха Григорій Козловський погасив борг Карпат Гудимі, однак пізніше сам функціонер заявив, що не платив ніяких грошей, а була підписана мирова між футболістом і клубом.

Нагадаємо, що Карпати були винні Гудимі 70 тисяч доларів.