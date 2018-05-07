Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 16:56
Тренер Оболоні про суддівство в матчі з Балканами: Скільки можна терпіти, **ять. ВІДЕО
|Володимир Пятенко / footboom
Головний тренер Оболонь-Бровар Володимир Пятенко не стримав емоцій після матчу 32 туру Першої ліги проти Балкан (0:0).
У післяматчевому інтерв'ю наставник пивоварів, не добираючи слів, обурився діями арбітрів.
Нагадаємо, що Оболонь-Бровар посідає 13 сходинку Першої ліги.
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