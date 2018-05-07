Комітет арбітрів ФФУ ухвалив неоднозначні рішення щодо голу Юрі та пенальті на Мбокані
|Юрі забиває спірний гол у ворота Шахтаря / скриншот
Комітет арбітрів ФФУ розглянув спірні епізоди 30 туру УПЛ у матчах Шахтар - Зоря (2:1) і Динамо - Маруполь (1:1).
Про це повідомляє офіційний сайт комітету.
На думку фахівців, Юрі забив гол не рукою, а головою. А в матчі Динамо Мбокані заробив чистий пенальті.
"Гравець №95 гостей (Юрі) забиває гол за правилами головою, він не робить порушення у вигляді гри рукою. Як це очевидно, по м'ячу наноситься удар головою, а рука в момент зіткнення перебуває досить близько, і гравець робить інстинктивний захисний рух, і ні в якому разі не можна говорити про навмисну гру рукою", - йдеться у повідомленні.
"Пенальті на користь господарів був призначений правильно за затримку позаду всередині штрафного майданчика, яку здійснював гравець №2 гостей (Биков) проти футболіста №70 господарів (Мбокані), який своїми діями зривав перспективну атаку. Технічне рішення є правильним", - вважають у комітеті.
Нагадаємо, що Зоря за успіх в грі з Шахтарем могла отримати від Динамо мільйон доларів.
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