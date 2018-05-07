Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 17:36
Півзахисник Динамо продовжив контракт з клубом. ФОТО
|Віталій Буяльський
Хавбек киян Віталій Буяльський пролонгував угоду про співпрацю з командою.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Новий контракт розрахований на 5 років - до кінця сезону 2022/23.
У поточному сезоні гравець провів 25 матчів, забив 4 голи і зробив 4 асиста.
Нагадаємо, що Буяльський пропустив матч з Маріуполем через травму.
⚡Віталій #Буяльський продовжив контракт з ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 мая 2018 г.
Нова угода розрахована на 5 років.#Буяльський2023 pic.twitter.com/GiZjHlxJUo
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій