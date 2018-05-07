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07.05.2018  18:14

Брата Поля Погби побили одноклубники за самовільний вихід з поля. ВІДЕО

Флорентен Погба і Поль Погба

Брат півзахисника МЮ Поля Погба захисник Генчлербірліги Флорентін Погба отримав на горіхи від своїх одноклубників.

У матчі чемпіонату Туреччини проти Антальяспору Флорентін пішов із поля через отриману травму, а заміни в команді вичерпалися.

На момент епізоду команда Погби програвала 0:1. Одноклубники накинулися на нього після гри. Він залишав стадіон окремо в супроводі охорони.

Нагадаємо, що Погба кинув зухвалий виклик Ібрагімовичу. ВІДЕО.





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