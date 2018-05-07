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351 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 18:14
Брата Поля Погби побили одноклубники за самовільний вихід з поля. ВІДЕО
|Флорентен Погба і Поль Погба
Брат півзахисника МЮ Поля Погба захисник Генчлербірліги Флорентін Погба отримав на горіхи від своїх одноклубників.
У матчі чемпіонату Туреччини проти Антальяспору Флорентін пішов із поля через отриману травму, а заміни в команді вичерпалися.
На момент епізоду команда Погби програвала 0:1. Одноклубники накинулися на нього після гри. Він залишав стадіон окремо в супроводі охорони.
Нагадаємо, що Погба кинув зухвалий виклик Ібрагімовичу. ВІДЕО.
Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba sakatlanınca formasına çıkarttı ve oyundan çıktı,bu sırada Ahmet Oğuz ve Zeki Yavru ile tartıştı. pic.twitter.com/V4DTRzy6DI— Türkiye’den Goller (@TR_Goller) 6 мая 2018 г.
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