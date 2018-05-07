Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 17:56
Арсенал переміг Нафтовик-Укрнафту в 32 турі Першої ліги
В єдиному матчі дня київський Арсенал вдома здолав охтирський Нафтовик.
Нагадаємо, що Черкаський Дніпро виставив усіх гравців на трансферний ринок.
Чемпіонат України
Перша ліга
32 тур
7 травня
Арсенал - Нафтовик-Укрнафта 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 10 Родіч, 2:0 - 48 Старгородський, 2:1 - 90 пенальті Цюцюра
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