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07.05.2018  18:51

Франков розсипався компліментами на адресу Вернидуба

Артем Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков зробив компліменти тренеру Зорі Юрію Вернидубу.

Приємні слова Франков написав на matchday.

"Чим насолили Вернидубу канали Футбол? А вони що, мало розповідали про те, скільки суперників Зорі видалили і скільки пенальті Зоря виконала? Слухайте, Вернидуб - спокійний, розсудливий, холоднокровний чоловік, і щоб його довести, потрібно докласти чимало зусиль", - вважає Франков.

Нагадаємо, раніше тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.

Також гендиректор Зорі Рафаїлов заявляв, що каналу Футбол треба змінити назву на Антифутбол.





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