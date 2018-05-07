Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
451 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 18:51
Франков розсипався компліментами на адресу Вернидуба
|Артем Франков
Головний редактор журналу Футбол Артем Франков зробив компліменти тренеру Зорі Юрію Вернидубу.
Приємні слова Франков написав на matchday.
"Чим насолили Вернидубу канали Футбол? А вони що, мало розповідали про те, скільки суперників Зорі видалили і скільки пенальті Зоря виконала? Слухайте, Вернидуб - спокійний, розсудливий, холоднокровний чоловік, і щоб його довести, потрібно докласти чимало зусиль", - вважає Франков.
Нагадаємо, раніше тренер Зорі порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.
Також гендиректор Зорі Рафаїлов заявляв, що каналу Футбол треба змінити назву на Антифутбол.
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