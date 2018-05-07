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07.05.2018  20:55

Екс-гравець Металіста: За поразку від Динамо нам заплатили премію

Сергій Валяєв і Тайсон / Команда №1

Харківський Металіст отримав премію за поразку від Динамо в Кубку УЄФА-2009.

Про це розповів екс-гравець команди Сергій Валяєв.

"Виокремлю поєдинки з київським Динамо в Кубку УЄФА 2009 року. Ми програли двоматчеве протистояння, але керівництво клубу в особі президента і тренера були задоволені нашою грою і нам фінансового віддячили", - сказав Валяєв.

"Як платив премії Ярославський? Усе залежало від того, які пункти були в контракті. У когось була премія за голи, у когось - за передачі. Але в цілому все стандартно", - цитує екс-футболіста Команда №1.

Нагадаємо, що Ярославський розповів, за якої умови він повернеться в Металіст.





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