Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
624 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 20:55
Екс-гравець Металіста: За поразку від Динамо нам заплатили премію
|Сергій Валяєв і Тайсон / Команда №1
Харківський Металіст отримав премію за поразку від Динамо в Кубку УЄФА-2009.
Про це розповів екс-гравець команди Сергій Валяєв.
"Виокремлю поєдинки з київським Динамо в Кубку УЄФА 2009 року. Ми програли двоматчеве протистояння, але керівництво клубу в особі президента і тренера були задоволені нашою грою і нам фінансового віддячили", - сказав Валяєв.
"Як платив премії Ярославський? Усе залежало від того, які пункти були в контракті. У когось була премія за голи, у когось - за передачі. Але в цілому все стандартно", - цитує екс-футболіста Команда №1.
Нагадаємо, що Ярославський розповів, за якої умови він повернеться в Металіст.
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