Гюндоган потролив Зінченка, який впустив трофей АПЛ на церемонії нагородження. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган пожартував над одноклубником Олександром Зінченком.

У своєму твіттер-аккаунті футболіст розмістив фото, де українець збив трофей з постаменту.

"Хтось знає місце, де ремонтують трофеї? Запитую для друга", - підписав світлину Ілкай.

Нагадаємо, що фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.

Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂#Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A