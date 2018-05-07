Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
492 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 19:39
Гюндоган потролив Зінченка, який впустив трофей АПЛ на церемонії нагородження. ФОТО
|Ілкай Гюндоган
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган пожартував над одноклубником Олександром Зінченком.
У своєму твіттер-аккаунті футболіст розмістив фото, де українець збив трофей з постаменту.
"Хтось знає місце, де ремонтують трофеї? Запитую для друга", - підписав світлину Ілкай.
Нагадаємо, що фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.
Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂#Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 6 мая 2018 г.
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