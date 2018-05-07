Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 19:52
Миколаїв-2 переміг Суднобудівник у 29 турі Другої ліги
Єдиний матч дня в Другій лізі завершився перемогою дублерів Миколаєва над Суднобудівником.
Нагадаємо, що напередодні СК Дніпро-1 програв Реал-Фармі, а Буковина здолала Прикарпаття.
Чемпіонат України
Друга ліга
Група Б
29 тур
7 травня
Миколаїв-2 - Суднобудівник 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 33 Барський, 2:0 - 49 Бардадим, 3:0 - 68 Вітенко, 3:1 - 82 Бобелюк
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій