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07.05.2018  19:52

Миколаїв-2 переміг Суднобудівник у 29 турі Другої ліги

 

Єдиний матч дня в Другій лізі завершився перемогою дублерів Миколаєва над Суднобудівником.

Нагадаємо, що напередодні СК Дніпро-1 програв Реал-Фармі, а Буковина здолала Прикарпаття.

Чемпіонат України

Друга ліга

Група Б

29 тур

7 травня

Миколаїв-2 - Суднобудівник 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 33 Барський, 2:0 - 49 Бардадим, 3:0 - 68 Вітенко, 3:1 - 82 Бобелюк





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