Воробей: Нам у Шахтарі забороняли чіпати легіонерів на тренуваннях. ВІДЕО

Андрій Воробей

За часів Мірчі Луческу в донецькому Шахтарі було заборонено грубо грати проти легіонерів на тренуваннях.

Про це розповів екс-нападник гірників Андрій Воробей.

"Вони непрофесійно поводилися, а ми ображалися. У той же час не могли і слова сказати, тому що не знаю, куди їх треба було цілувати, тільки не чіпати. Нам забороняли", - сказав колишній гравець Шахтаря.

"Підходили казали, мовляв, навіщо ви їх чіпаєте, вони ж у чужій країні, їх треба поважати, підтримати. А трохи зачепиш, відразу тренування зупиняється, на тебе Луческу починає горланити. Йому треба було їх якось підтягнути", - сказав Воробей в інтерв'ю Віктору Вацку.

Раніше повідомлялося, що Воробей грає за любительську Десну за бензин.