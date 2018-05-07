Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 21:16
Воробей: Нам у Шахтарі забороняли чіпати легіонерів на тренуваннях. ВІДЕО
|Андрій Воробей
За часів Мірчі Луческу в донецькому Шахтарі було заборонено грубо грати проти легіонерів на тренуваннях.
Про це розповів екс-нападник гірників Андрій Воробей.
"Вони непрофесійно поводилися, а ми ображалися. У той же час не могли і слова сказати, тому що не знаю, куди їх треба було цілувати, тільки не чіпати. Нам забороняли", - сказав колишній гравець Шахтаря.
"Підходили казали, мовляв, навіщо ви їх чіпаєте, вони ж у чужій країні, їх треба поважати, підтримати. А трохи зачепиш, відразу тренування зупиняється, на тебе Луческу починає горланити. Йому треба було їх якось підтягнути", - сказав Воробей в інтерв'ю Віктору Вацку.
Раніше повідомлялося, що Воробей грає за любительську Десну за бензин.
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