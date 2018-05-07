Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 21:40
Шевченко візьме участь у матчі з Роналдо, Роналдінью і Тотті
|Шевченко проти Пірло в складі різних команд
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграє в прощальному матчі Андреа Пірло.
Гра відбудеться 21 травня на Сан-Сіро. Пірло оголосив усіх нападників, які зіграють у цій зустрічі.
Це Андрій Шевченко, Роналдо, Роналдінью, Алессандро Дель Пьєро, Лука Тоні, Франческо Тотті, Вінченцо Яквінта, Альберто Джилардіно, Філіппо Індзагі, Марко Боррьєлло, Антоніо Кассано, Ернан Креспо, Алессандро Матрі, Алешандре Пато, Фабіо Куальярелла, Нікола Вентола, Крістіан Вьєрі.
Нагадаємо, що Шевченко не дозволить збірникам відвідати фінал Ліги чемпіонів.
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