Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 21:55
Мессі звернувся до арбітра в перерві класико: Ти - лайно. Завжди одне й теж
Нападник Барселони Ліонель Мессі в перерві матчу проти Реала (2:2) образив арбітра.
Про це повідомляє іспанська радіостанція Onda Cero з посиланням на захисника вершкових Серхіо Рамоса.
"Ти - лайно, лайно. Завжди одне й те саме. Ти лайно. Ми виграли Ла Лігу, ось і все. Тобі не потрібно віддавати їм цю гру. Це просто лайно", - сказав Мессі.
Арбітр нічого не відповів і опустив голову, повідомляють свідки, пише Трибуна.
Нагадаємо, що судді помилилися на користь Барселоні у матчі з Реалом.
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