Мессі звернувся до арбітра в перерві класико: Ти - лайно. Завжди одне й теж

Нападник Барселони Ліонель Мессі в перерві матчу проти Реала (2:2) образив арбітра.

Про це повідомляє іспанська радіостанція Onda Cero з посиланням на захисника вершкових Серхіо Рамоса.

"Ти - лайно, лайно. Завжди одне й те саме. Ти лайно. Ми виграли Ла Лігу, ось і все. Тобі не потрібно віддавати їм цю гру. Це просто лайно", - сказав Мессі.

Арбітр нічого не відповів і опустив голову, повідомляють свідки, пише Трибуна.

Нагадаємо, що судді помилилися на користь Барселоні у матчі з Реалом.