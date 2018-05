Рамос похвалився прощальною футболкою Іньєсти. ФОТО

Захисник Реала Серхіо Рамос після матчу з Барселоною (2:2) отримав футболку Андреса Іньєсти, який піде з команди після сезону.

Світлину з формою каталонця Рамос опублікував у своєму твіттері.

"Крім усього того, що сталося на полі, вчорашній матч запам'ятається як Класико імені Андреса Іньєсти. Нам буде не вистачати тебе, мій друг", - написав Рамос.

Нагадаємо, що Зідан п'ять хвилин чекав у підтрибунному приміщенні, щоб попрощатися з Іньєстою.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh