Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 22:36
Рамос похвалився прощальною футболкою Іньєсти. ФОТО
|Серхіо Рамос і Андрес Іньєста в збірній Іспанії
Захисник Реала Серхіо Рамос після матчу з Барселоною (2:2) отримав футболку Андреса Іньєсти, який піде з команди після сезону.
Світлину з формою каталонця Рамос опублікував у своєму твіттері.
"Крім усього того, що сталося на полі, вчорашній матч запам'ятається як Класико імені Андреса Іньєсти. Нам буде не вистачати тебе, мій друг", - написав Рамос.
Нагадаємо, що Зідан п'ять хвилин чекав у підтрибунному приміщенні, щоб попрощатися з Іньєстою.
Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo— Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 мая 2018 г.
Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh
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