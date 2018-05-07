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07.05.2018  22:56

Кравченко: Сталь винна мені зарплату за чотири місяці

Антон Кравченко

Кам'янська Сталь заборгувала захиснику Карабюкспора Антону Кравченку зарплату за чотири місяці.

Про це розповів сам гравець.

"Ні переді мною, ні перед іншими хлопцями борги не погашені. Нам пропонували відкласти погашення боргів, просили, щоб ми почекали до вересня і підписали необхідні документи, які допоможуть Сталі отримати атестат на наступний сезон. Але ми не віримо керівництву клубу, хочемо отримати свої гроші. Мені винні зарплату за 4 місяці", - цитує Кравченка footboom.

Нагадаємо, що за повідомленням журналіста, Сталь не вийде на наступний сезон.





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