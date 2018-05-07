Зозуля потрапив до сфери інтересів іспанського клубу

Роман Зозуля

Нападник Альбасете Роман Зозуля зацікавив іншого представника Сегунди клуб Кадіс.

Про це повідомляє El Desmarque.

Спортивний директор клубу Хуан Карлос Кордеро зацікавлений в підписанні українця, хоча сам може покинути клуб після закінчення сезону. Представники Кадіса вже спілкувалися з агентами Зозулі, але остаточної угоди поки немає.

Кадіс зараз іде на шостому місці і може потрапити в плей-офф за вихід у Примеру.

Поточний контракт Романа з Альбасете завершується 30 червня.

28-річний українець в поточному сезоні провів 26 матчів у складі іспанського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 2 ассисти, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Альбасете отримував пропозицію щодо продажу Зозулі за п'ять мільйонів.