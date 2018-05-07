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323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 23:21
Зозуля потрапив до сфери інтересів іспанського клубу
|Роман Зозуля
Нападник Альбасете Роман Зозуля зацікавив іншого представника Сегунди клуб Кадіс.
Про це повідомляє El Desmarque.
Спортивний директор клубу Хуан Карлос Кордеро зацікавлений в підписанні українця, хоча сам може покинути клуб після закінчення сезону. Представники Кадіса вже спілкувалися з агентами Зозулі, але остаточної угоди поки немає.
Кадіс зараз іде на шостому місці і може потрапити в плей-офф за вихід у Примеру.
Поточний контракт Романа з Альбасете завершується 30 червня.
28-річний українець в поточному сезоні провів 26 матчів у складі іспанського клубу, в яких забив 7 голів і зробив 2 ассисти, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Альбасете отримував пропозицію щодо продажу Зозулі за п'ять мільйонів.
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