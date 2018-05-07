Мексиканський фанат полапав журналістку в прямому ефірі. ВІДЕО
Фанат мексиканського Чівас Гвадалахара відзначився не надто коректною поведінкою щодо журналістки каналу Fox Sports.
Репортерка вела пряме включення після поєдинку Чіваса проти Торонто, у якому команда стала переможцем Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
Під час прямого ефіру дівчину обступили фанати, один з яких запхав руку в білизну журналістки. Дівчина не розгубилась і вдарила свого кривдника мікрофоном. За словами журналістки, фанат торкнувся інтимної частини її тіла щонайменше двічі.
"Те, що я відчула, змушені щодня терпіти тисячі жінок у різних місцях. Різниця полягає в тому, що це сталося в прямому ефірі. Я просто захищала себе. Моя реакція показала факт домагання на загал", - цитує дівчину Футбол 24.
Нагадаємо, що турецький фанат креативно уникнув заборони відвідувати домашні матчі. ФОТО.
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