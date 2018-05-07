Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 23:52
Леванте розгромив Леганес у 36 турі чемпіонату Іспанії
7 травня в 36 турі чемпіонату Іспанії відбувся єдиний матч.
У ньому Леванте на виїзді не дав шансів Леганесу, який на 57 хвилині залишився в меншості.
Нагадаємо, що Зідан у грі проти Барселони встановив унікальне досягнення.
Чемпіонат Іспанії
36 тур
7 травня
Леганес - Леванте 0:3 (0:0, 0:3)
Голи: 0:1 - 55 Моралес, 0:2 - 59 Барді, 0:3 - 77 Коке
¡¡¡¡¡FINAAAAAAAAAAAL!!!!!@CDLeganes 0-3 #LevanteUD#LeganésLevante pic.twitter.com/SufEzM3JJA— Levante UD (@LevanteUD) 7 мая 2018 г.
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