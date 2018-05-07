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07.05.2018  23:52

Леванте розгромив Леганес у 36 турі чемпіонату Іспанії

 

7 травня в 36 турі чемпіонату Іспанії відбувся єдиний матч.

У ньому Леванте на виїзді не дав шансів Леганесу, який на 57 хвилині залишився в меншості.

Нагадаємо, що Зідан у грі проти Барселони встановив унікальне досягнення.

Чемпіонат Іспанії

36 тур

7 травня

Леганес - Леванте 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 - 55 Моралес, 0:2 - 59 Барді, 0:3 - 77 Коке

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