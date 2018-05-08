Гравець Динамо зізнався, скільки він обмірковував пропозицію підписати контракт

Віталій Буяльський/ФК ДИнамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський дуже швидко погодився продовжити співробітництво із клубом.

Про це він розповів напередодні, коментуючи підписання 5-річного контракту із киянами.

"Вдячний усьому керівництву та президенту клубу за те, що запропонували мені контракт. Я довго не обмірковував - може секунд десять подумав і відповів, що готовий підписати його.

"Динамо - це більше ніж рідний клуб для мене. Тут з мене зробили футболіста, тому я готовий завжди віддавати усі сили на полі і навіть поза ним - всюди готовий допомагати київському Динамо", - додав Буяльський в інтерв'ю клубній прес-службі.

Віталій Буяльський дебютував у Динамо у сезоні-2014/15, коли командою керував Сергій Ребров. Після цього він поступово став гравцем основи.

На його рахунку за весь час виступів у біло-синій футболці - 122 матчі та 15 голів і 15 передач у них.

У сезоні-2017/18 Буяльський провів 41 матч, забив 6 голів і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, що Буяльський пропустив матч з Маріуполем через травму.

Додамо, що президент Динамо Ігор Суркіс недавно повідомив, що новий контракт буде запропоновано Сергію Сидорчуку.