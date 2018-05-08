Гравець Динамо зізнався, скільки він обмірковував пропозицію підписати контракт
|Віталій Буяльський/ФК ДИнамо
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський дуже швидко погодився продовжити співробітництво із клубом.
Про це він розповів напередодні, коментуючи підписання 5-річного контракту із киянами.
"Вдячний усьому керівництву та президенту клубу за те, що запропонували мені контракт. Я довго не обмірковував - може секунд десять подумав і відповів, що готовий підписати його.
"Динамо - це більше ніж рідний клуб для мене. Тут з мене зробили футболіста, тому я готовий завжди віддавати усі сили на полі і навіть поза ним - всюди готовий допомагати київському Динамо", - додав Буяльський в інтерв'ю клубній прес-службі.
Віталій Буяльський дебютував у Динамо у сезоні-2014/15, коли командою керував Сергій Ребров. Після цього він поступово став гравцем основи.
На його рахунку за весь час виступів у біло-синій футболці - 122 матчі та 15 голів і 15 передач у них.
У сезоні-2017/18 Буяльський провів 41 матч, забив 6 голів і зробив 4 асисти.
Нагадаємо, що Буяльський пропустив матч з Маріуполем через травму.
Додамо, що президент Динамо Ігор Суркіс недавно повідомив, що новий контракт буде запропоновано Сергію Сидорчуку.
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